السبت   
   06 06 2026   
   20 ذو الحجة 1447   
   بيروت 05:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي دمّرت 106 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية والبحر الأسود خلال الساعات الماضية

      مواضيع ذات صلة

      مستشفى ناصر: شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

      مستشفى ناصر: شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

      التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري: استهدفنا بالصواريخ قواعد العدو في المنطقة بعد عدوانه على سيريك وجزيرة قشم

      التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري: استهدفنا بالصواريخ قواعد العدو في المنطقة بعد عدوانه على سيريك وجزيرة قشم

      السلفادور | مئات السلفادوريين يتظاهرون ضد التعدين المعدني ويحذرون من تفاقم أزمة المياه

      السلفادور | مئات السلفادوريين يتظاهرون ضد التعدين المعدني ويحذرون من تفاقم أزمة المياه