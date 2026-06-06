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    الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو لترامب: تحويل الحكومات اللاتينية لتفكر بطريقة تفكير ميامي قتل للحرية ومن دون الحرية لن تكون هناك سيادة

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