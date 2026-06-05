إعلام العدو- القناة 15 العبرية: استطلاع للرأي أظهر أن 38% من الجمهور الإسرائيلي يؤكدون ضرورة أن يخالف تنياهو موقف ترامب ويوسع الهجوم في لبنان ولو كلف ذلك أزمة مع إدارة ترامب مقابل غالبية 46% يعارضون ذلك