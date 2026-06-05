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    قصف مدفعي معاد يستهدف بلدة تبنين المجاورة لحدّاثا وسبق ذلك قصف معاد على كونين المجاورة لبنت جبيل والطيري وعلى بلدات صريفا تولين الغندورية برج قلاويه وفرون المشرفة على وداي الحجير شرقا

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