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    مراسل المنار : الآن ..المقاومة الاسلامية تستهدف تجمعا لجنود العدو في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوبي لبنان

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