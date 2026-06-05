وزارة الصحة العامة: حصيلة إغارة العدو الإسرائيلي على بلدة زبدين-قضاء النبطية هي 5شهداء من بينهم سيدة ومسعف في جمعية كشافة الرسالة الاسعافية إضافة إلى جريحين أحدهما مسعف في الجمعية عينها