المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند الساعة18:15 الجمعة تجمّعًا لجنود العدوّ عند أطراف بلدة الطيري بقذائف المدفعيّة