المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند الساعة 18:00 الجمعة تجمّعًا لجنود العدو في أطراف بلدة الطيري بصلية صاروخيّة