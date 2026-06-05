الجمعة   
   05 06 2026   
   19 ذو الحجة 1447   
   بيروت 23:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند الساعة 18:00 الجمعة تجمّعًا لجنود العدو في أطراف بلدة الطيري بصلية صاروخيّة

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار : الآن ..المقاومة الاسلامية تستهدف تجمعا لجنود العدو في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوبي لبنان

      مراسل المنار : الآن ..المقاومة الاسلامية تستهدف تجمعا لجنود العدو في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوبي لبنان

      منصات المستوطنين: انتبهوا إلى طريقة المتحدث باسم الجيش: في كل مرة يحرص على التأكيد أن النشاط موجه ضد جنود الجيش الإسرائيلي وليس ضد مواطني إسرائيل كما لو أن من المشروع الإضرار بالجنود وهو بذلك يدافع عن الانتقاد الكبير الذي يوجهه المواطنون ويدعي أنه لا مبرر للهجوم في بيروت

      منصات المستوطنين: انتبهوا إلى طريقة المتحدث باسم الجيش: في كل مرة يحرص على التأكيد أن النشاط موجه ضد جنود الجيش الإسرائيلي وليس ضد مواطني إسرائيل كما لو أن من المشروع الإضرار بالجنود وهو بذلك يدافع عن الانتقاد الكبير الذي يوجهه المواطنون ويدعي أنه لا مبرر للهجوم في بيروت

      بالفيديو | المقاومة استهدفت جرافة D9 للعدو الإسرائيلي عند أطراف زوطر الشرقية بمحلّقة أبابيل

      بالفيديو | المقاومة استهدفت جرافة D9 للعدو الإسرائيلي عند أطراف زوطر الشرقية بمحلّقة أبابيل