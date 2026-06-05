اللواء محسن رضائي لشبكة CNN: على ترامب أن يتخلى عن مصالحه الشخصية وأن يعمل وفق مصالح الشعب الأمريكي وبناء على ذلك لا بد من اتخاذ قرار مستقل عن الكيان الاسرائيلي والإفراج عن حقوقنا وممتلكاتنا المجمدة