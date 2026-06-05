المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند الساعة 14:00 الجمعة مربض المدفعيّة المستحدث في بلدة العديسة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة