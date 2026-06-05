هيئة البث لدى كيان العدو: رئيس الأركان الإسرائيلي يوصي باتفاق عاجل مع لبنان ولكن بشروط إسرائيل ومنها إخلاء جنوب الليطاني من السلاح بشكل كامل ومن عناصر حزب الله والاحتفاظ بمنطقة عازلة بالجنوب وحرية الحركة