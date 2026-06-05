الخارجية الصينية: العقوبات على الرئيس الكوبي وشخصيات كوبية تكشف طبيعة واشنطن المهيمنة والمتسلطة وإن أي محاولة لزعزعة استقرار كوبا ستؤدي إلى نتائج عكسية