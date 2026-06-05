مراسل المنار: حصيلة إغارة طيران العدو الحربي على منزل سكني مأهول في بلدة زبدين خمسة شهداء ومفقود وجريح وتعمل فرق من الهيئة الصحية والدفاع المدني اللبناني والجيش اللبناني في المكان