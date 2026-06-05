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    اعلام العدو: نقل قائد سرية الاستطلاع في لواء “غفعاتي” إلى المستشفى بعد تدهور حالته الطبية إثر إصابته في اشتباكات زوطر الشرقية

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