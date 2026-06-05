الجمعة   
   05 06 2026   
   19 ذو الحجة 1447   
   بيروت 18:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اعلام العدو: إصابة قائد دورية من لواء “غفعاتي” خلال اشتباك مع مقاتلي حزب الله في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: الطيران المسيّر الاسرائيلي المعادي استهدف بلدتي عبا والمراونية في جنوب لبنان

      مراسل المنار: الطيران المسيّر الاسرائيلي المعادي استهدف بلدتي عبا والمراونية في جنوب لبنان

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفا بلدة الشهابية في جنوب لبنان

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفا بلدة الشهابية في جنوب لبنان

      اعلام العدو: قائد سرية الاستطلاع في لواء “غفعاتي” هو ثاني قائد كتيبة يُصاب في لبنان خلال الأسبوع الأخير

      اعلام العدو: قائد سرية الاستطلاع في لواء “غفعاتي” هو ثاني قائد كتيبة يُصاب في لبنان خلال الأسبوع الأخير