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   29 محرم 1447   
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    أطباء بلا حدود: على السلطات الإسرائيلية السماح بدخول إمدادات الغذاء والمساعدات إلى غزة على نطاق واسع