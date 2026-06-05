العدوان الاسرائيلي يتواصل جنوباً

شهد جنوب لبنان، منذ فجر اليوم، تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً واسعاً تمثل بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي، ما أدّى إلى سقوط شهداء وجرحى وأضرار مادية جسيمة، فيما واصل جيش العدو إصدار أوامر الإخلاء لسكانه، وآخرها لبلدات الصرفند، تفاحتا، البابلية، قعقعية الصنوبر، المروانية، السكسكية، عرنابة، عنقون وكفرفيلا وطلب من السكان إخلاءها ما أدّى إلى حركة نزوح كثيفة في المنطقة.

وشنّ الطيران الحربي المعادي غارات على كوثرية السياد في قضاء صيدا – الزهراني، كما استهدف كسارة العروش في مرتفعات جبل الريحان. كذلك أغار على بلدة عرمتى ومرتفعات جبل صافي.

كما استهدفت غارة منطقة الصرفند.

واستهدف العدو بلدة السكسكية ايضاً.

وعنقون تعرضت ايضاً لعدوان اليوم عقب تهديدها، مما ادّى إلى نزوح الالاف من سكانها.

كما استهدف العدو بلدة الشهابية.

واستهدفت غارة نفّذتها مسيّرة معادية سيارة على طريق الحوش شرق مدينة صور، ما أدى إلى وقوع إصابات.

ومنطقة المجادل

تزامن ذلك مع غارة أخرى للطيران المسيّر على حوش صور، فيما طال قصف مدفعي أطراف بلدتي فرون والغندورية.

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة كفردونين في قضاء بنت جبيل، فيما أسفرت غارة على بلدة برج قلاويه عن سقوط شهيد وجريح. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على محيط مستشفى جبل عامل في مدينة صور مستهدفاً مبنى بنك «عودة»، ما أدّى إلى تدميره وإصابة 12 مواطناً بجروح متفاوتة بين المتوسطة والطفيفة، نقلتهم فرق الدفاع المدني إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي قضاء النبطية، استشهد الشاب حسن يوسف سرحان (عبود) جراء غارة جوية استهدفت بلدة الدوير فجراً، وأدت إلى تدمير مبنى سكني، فيما أفيد عن إصابة حرجة. كما استشهد الدكتور محمد جعفر أحمد سعيد نعمة في غارة استهدفته في بلدته حبوش، إلى جانب استشهاد الشاب حسن نضال جوني في غارة ثانية على البلدة نفسها.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات صباحية استهدفت بلدات النبطية الفوقا وزبدين وشوكين وجبشيت، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع طال بلدة كفرتبنيت. كما أغارت مسيّرة إسرائيلية فجراً على منطقة البراك عند مفرق العدوسية، فيما تعرضت بلدة دير الزهراني لغارتين ليليتين استهدفتا مبنيين على الطريق العام.

وفي قضاء صور، أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة مجدل زون، بينما استهدفت مسيّرة منطقة مستديرة حاروف – تول. كذلك نفذت المسيّرات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى سلسلة غارات بصواريخ موجهة استهدفت دراجة نارية عند مفرق النجدة الشعبية في النبطية، إضافة إلى منطقتي حبوش وعبا، ما أدى إلى وقوع إصابات.

كما أغار الطيران الحربي ليلاً على مبنى في محيط مخفر الدرك في بلدة الدوير، مدمراً إياه، وأوقع شهيداً وجريحاً، في حين استهدفت مسيّرة فجراً دراجة نارية على طريق حبوش، ما أدى إلى إصابة شخص.

بالتوازي، واصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها لبلدات كفررمان والنبطية الفوقا وأطراف شوكين وميفدون، إضافةً إلى محيط برج قلاويه وديركيفا.

وفي قضاء مرجعيون، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلاً عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في بلدة الخيام، تخللتها عملية نسف كبيرة في منطقة باب الثنية داخل البلدة.

إجلاء عشرات الأشخاص من النبطية

في موازاة الاعتداءات، نفّذت فرق الدفاع المدني اللبناني مهمة إخلاء في بلدات جبشيت وعبا والقصيبة في قضاء النبطية، حيث نقلت 41 شخصاً إلى منطقة صيدا، بينهم 21 مواطناً لبنانياً و20 عاملاً من الجنسية البنغالية، وذلك بمواكبة الجيش اللبناني.

في المقابل، واصلت المقاومة عملياتها الميدانية ضدّ قوات الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة في جنوب لبنان، مستهدفةً عدداً من تجمّعات الجنود والآليات العسكرية في محاور مختلفة، ومحققةً إصابات مباشرة في صفوفها.

المصدر: موقع المنار