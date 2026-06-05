العلامة الخطيب : صدمنا موافقة السلطة على البيان الصادر عن المفاوضات… وهو يفتح الأبواب أمام فتنة داخلية لطالما حذرنا منها

رأى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، في خطبة الجمعة،” ان البيان الصادر من واشنطن بشأن المفاوضات لم يفاجئنا ،لكنه شكل صدمة بالنسبة لنا أن توافق السلطة اللبنانية عبر مفاوضيها على مضمون هذا البيان وتتبنى حيثياته “، معتبرا “ان هذا البيان يفتح الأبواب أمام فتنة داخلية لطالما حذرنا ونحذر منها ، وهي واحدة من أهداف العدو الذي فشل ويفشل في القضاء على المقاومة.

وأمّ العلامة الخطيب اليوم في مقر المجلس في الحازمية والقى خطبة استهلها بالحديث عن مناسبة عيد الغدير وذكرى رحيل الامام الخميني فقال :” الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم، وجعلنا من الموفين بعهده الذي عهد إلينا وميثاقه الذي واثقنا به، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام”.



ثم تحدث عن الوضع في لبنان ، وقال :”لم يفاجئنا بيان الفتنة الصادر عن المفاوضات التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في واشنطن، لكن ما يُشكّل صدمة بالنسبة لنا أن توافق السلطة اللبنانية عبر مفاوضيها على مضمون هذا البيان وتتبنى حيثياته. فهل يُعقل أن يُسمّي البيان فريقاً يقاتل العدو إسرائيلي الذي يحتل أرضه بأنه عدو للبنان؟؟ وأيّ اتفاق لوقف النار هو هذا الذي يتجاهل الاحتلال الصهيوني لأرضنا، ويشترط إنسحاب اللبنانيين من أرضهم لصالح قوات محتلة؟”.



ورأى “أن هذا البيان، فضلاً عن كونه تصريحاً مفتوحاً للعدو الإسرائيلي لمواصلة حرب الإبادة في لبنان، فإنه يفتح الأبواب أمام فتنة داخلية لطالما حذّرنا ونحذر منها، وهي واحدة من أهداف العدو الذي فشل ويفشل في القضاء على المقاومة”.



وتابع أن “الواضح أن الإدارة الأميركية تُقدّم لبنان وجنوبه هدية لإسرائيل كي تتفرّغ لمفاوضاتها المعقدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تجنّباً للضغوط الإسرائيلية عليها، ولإنقاذ الفريق الحاكم في الكيان الصهيوني من مأزقه الواضح على أبواب الانتخابات”.



كما لفت إلى أنه “في كلمتنا أمام القمة الروحية يوم الثلاثاء الماضي قلنا إننا ننظر بحذر الى الحديث المفاجئ عن وقف النار، لكننا نريده شاملاً ومُمهِّداً لانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، بما يتيح عودة الأهالي إلى بلداتهم، وبدء مسيرة الإعمار والإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية. وعندها فقط يمكن الركون إلى مستقبل الأوضاع. ولكن بعد النتيجة السلبية والمذلة التي خرجت من واشنطن، نعتقد أن مستقبل البلد شديد الخطورة، ما لم يتدارك أهل الحل والربط الموقف الراهن. ولذلك نُحذّر من التمادي في هذا المسار الذي لن ينتج إلا المزيد من القتل والدم والدمار”.

المصدر: الوكالة الوطنية