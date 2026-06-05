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    المقاومة الاسلامية: استهدف مجاهدونا تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ  في أطراف بلدة حدّاثا بقذائف المدفعيّة

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