مراسل المنار: المسيّرات المعادية استهدفت منذ الفجر بلدات زبدين والنبطية وحبوش وحاروف وعبّا بالتزامن مع غارات حربية على أطراف بلدة شوكين ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى