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    وزارة الدفاع: أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 123 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات

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