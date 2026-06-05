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    صحيفة “ذا هيل”: استطلاع رأي أظهر أن نحو 70% من الأميركيين يفضلون إنهاء الحرب مع إيران “في أقرب وقت ممكن”

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