دميترييف يسخر من إلغاء صواريخ “توماهوك” لألمانيا: لا صواريخ لميرتس

علق المبعوث الرئاسي الروسي الخاص كيريل دميترييف، على أنباء إلغاء توريد صواريخ “توماهوك” الأمريكية إلى ألمانيا، قائلا بسخرية: “لا صواريخ توماهوك لميرتس”.

جاء تعليق دميترييف في منشور له على منصة “إكس”، ردا على مقال لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أشارت فيه إلى أن وزارة الحرب الأمريكية تتجه لإلغاء خطة توريد صواريخ “توماهوك” إلى ألمانيا، خوفا من رد الفعل الروسي.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد وافقت في عام 2024 على صفقة بقيمة 425 مليون دولار لتوريد صواريخ “توماهوك” لألمانيا، في إطار تعزيز الردع التقليدي للناتو على الجناح الشرقي.

وكان من المقرر أن تكون هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها ألمانيا على هذه الصواريخ، بعد أن كانت تقتصر على الحصول عليها عبر عقود الإعارة من القوات الجوية الملكية البريطانية.

وكانت صحيفة “بوليتيكو” قد ذكرت، نقلا عن مصادر مطلعة، أن البنتاغون أوقف عملية التوريد، وأعاد فتح المناقصة بسبب خشية المسؤولين الأمريكيين من أن تؤدي الصفقة إلى “تصعيد خطير” مع روسيا، في وقت تحاول فيه إدارة ترامب التوصل إلى تسوية مع موسكو.

وقال أحد المصادر للصحيفة: “لقد اتخذوا خطوة إلى الوراء لأنهم أدركوا أن هذا قد يفسد المحادثات (مع روسيا)”.

في سياق متصل، كان المتحدث الرسمي باسم البنتاغون شون بارنيل قد أكد في 2 مايو أن الولايات المتحدة تعتزم سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا، وهي خطوة وصفها مراقبون بأنها نتيجة للخلاف بين الرئيس دونالد ترامب والقوى الأوروبية حول حرب إيران.

كما أعلن ترامب في 21 ايار / مايو عن نيته إرسال 5000 جندي أمريكي إضافي إلى بولندا، في خطوة تعكس تحولا في استراتيجية واشنطن تجاه أوروبا.

المصدر: روسيا اليوم