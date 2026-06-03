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المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين دمّر مجاهدونا عند الساعة 19:15 الأربعاء دبّابة ميركافا ثانية في محيط قلعة الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة
03-06-2026 19:44 مساءً
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