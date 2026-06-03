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   03 06 2026   
   17 ذو الحجة 1447   
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    المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند الساعة 18:30 الأربعاء تجمّعًا لجنود العدوّ في محيط قلعة الشقيف بقذائف المدفعيّة ما أدى الى وقوع إصابات واعطاب آلية عسكرية

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