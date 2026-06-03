المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين دمّر مجاهدونا عند الساعة 18:30 الأربعاء دبّابة ميركافا في محيط قلعة الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة