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   29 محرم 1447   
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    وزير الخارجية الأمريكي: قرار الرئيس الفرنسي المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويعيق السلام