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   17 ذو الحجة 1447   
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    المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا قوة إسرائيلية حاولت التقدم من بلدة رشاف باتجاه بلدة حداثا في جنوب لبنان بقذائف المدفعية وصلية صاروخية مما أجبرها على التراجع

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