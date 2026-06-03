المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا قوة إسرائيلية حاولت التقدم من بلدة رشاف باتجاه بلدة حداثا في جنوب لبنان بقذائف المدفعية وصلية صاروخية مما أجبرها على التراجع