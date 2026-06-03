المقاومة الإسلامية: استهدفنا عند السّاعة 23:00 أمس الثّلاثاء‏ دبّابة ميركافا في الأطراف الشّرقيّة لبدة زوطر الشّرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقنا إصابة مؤكّدة