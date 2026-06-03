المقاومة الإسلامية: استهدفنا عند السّاعة 22:30 أمس الثّلاثاء آلية نميرا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الأطراف الجنوبيّة الشّرقيّة لبدة يحمر الشّقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقنا إصابة مؤكّدة