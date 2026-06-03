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    المقاومة الإسلامية: استهدفنا عند السّاعة 13:50 أمس الثّلاثاء‏ آلية لوجستية (هيمت) تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الأطراف الجنوبيّة الشّرقيّة لبدة يحمر الشّقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقنا إصابة مؤكّدة

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