الجيش اللبناني: إصابة ضابط وعسكري واستهداف اسرائيلي متعمّد لعناصر الجيش

اعلن الجيش اللبناني انه “بتاريخ ٣ /٦ /٢٠٢٦، استهدفت مسيّرة إسرائيلية معادية آلية للجيش على طريق دير الزهراني – النبطية، ما أدى إلى إصابة ضابط وعسكري بجروح، في سياق الاستهداف المتعمّد لعناصر الجيش وآلياته ومراكزه.”



اضاف في بيان “يتزامن ذلك مع الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، ولا سيما الجنوب، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين والعسكريين، ووقوع دمار واسع في الممتلكات والبنى التحتية، في ظل العمليات العدائية الممنهجة الرامية إلى تهجير السكان من قراهم وبلداتهم، ما يُظهر الأهداف الحقيقية وراء تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية”.