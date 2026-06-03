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   17 ذو الحجة 1447   
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    لبنان

    شهيدان من المسعفين وجريح في حال خطرة جدا في شحور

      صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن العدو الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر سيارة إسعاف لجمعية الرسالة في شحور ما أدى إلى استشهاد اثنين من المسعفين وإصابة ثالث بجروح خطرة جدا استدعت نقله لغرفة العمليات.

      وقال إن هذا النهج اللاإنساني والهمجي الذي يعتمده العدو الإسرائيلي يشكل وصمة عار لما يجسده من ازدراء
      للقانون الدولي الإنساني الذي أكد على حماية العاملين الصحيين.
      الوزارة ناشدت الهيئات الدولية وكل من بقي له ضمير إنساني رفع الصوت عاليا لوضع حد لهذه الاستباحة الممنهجة.
      ووجهت التحية للمسعفين الابطال الذين يتنقلون بين البلدات والمناطق الواقعة تحت وطأة الغارات مجردين من أي وسيلة دفاعية سوى حسهم الإنقاذي وتضحياتهم ودمائهم التي لا يبخلون بها التزاما برسالتهم الإنسانية.

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