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   29 محرم 1447   
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    رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: أرحّب بانضمام فرنسا إلى إسبانيا ودول أوروبية أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين