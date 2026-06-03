القناة 12 العبرية – عوفر شيلح: حزب الله أشار إلى أن أي محاولة لاحتلال الأراضي من قبل الجيش الإسرائيلي لم تعد ذات جدوى في حماية الجليل، بل تحولت إلى استنزاف عملياتي ومفاهيمي.