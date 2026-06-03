القناة 12 العبرية – عوفر شيلح: تكتيكياً، أظهر حزب الله مثل حماس في غزة قدرة على الاستمرار، وسحب قواته شمالاً وأعدّ ساحة المعركة لحرب عصابات تعتمد بشكل أساسي على الطائرات المسيّرة المتفجرة.