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   17 ذو الحجة 1447   
   بيروت 09:05
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    القناة 12 العبرية – عوفر شيلح: تكتيكياً، أظهر حزب الله مثل حماس في غزة قدرة على الاستمرار، وسحب قواته شمالاً وأعدّ ساحة المعركة لحرب عصابات تعتمد بشكل أساسي على الطائرات المسيّرة المتفجرة.

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