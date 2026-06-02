معلومات المنار: وزير الخارجية الاميركي أبلغ لبنان عن مقترح يقضي باعلان حزب الله إيقاف هجماته على مستوطنات الشمال مقابل امتناع “اسرائيل” عن قصف الضاحية ويكون ذلك مقدمة لخفض تصعيد تدريجي