    لبنان

    الرئيس لحود : الحرب على لبنان و إيران على مشارف نهايتها مع انتصار للبلدين والأولوية لحماية السلم الأهلي

      أكد الرئيس العماد اميل لحود، في بيان، “أن العبر التي يمكن استخلاصها ممّا حصل أمس هي الآتية:

      أولاً، الحرب على لبنان وإيران على مشارف نهايتها، مع تحقيق انتصار للبلدين.

      ثانياً، لن يكون هناك اتفاق إيراني أميركي إن لم يشمل لبنان لجهة وقف إطلاق النار وانسحاب كامل للعدو الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة إعمار ما تدمّر.

      ثالثاً، المفاوضات لن تجدي نفعاً في هذه المرحلة، مهما كان شكلها.

      رابعاً، على جميع الذين يراهنون على “إسرائيل”، علناً أو ضمناً، التراجع عن ذلك لأنّ رهانهم سيفشل.

      واكد لحود: تبقى الأولويّة، أمس واليوم وغداً، لحماية السلم الأهلي.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      وزارة الصحة اللبنانية: 3468 شهيداً و10577 جريحاً حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على لبنان منذ 2 آذار

      استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 09:00 الثّلاثاء‏ دبّابة ميركافا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة الشّرقيّة لبلدة زوطر الشّرقية بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وقد شوهدت الدّبابة تحترق

      كيف تتحول منشوراتنا اليومية إلى "معلومات استخبارية"؟

