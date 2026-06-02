الرئيس لحود : الحرب على لبنان و إيران على مشارف نهايتها مع انتصار للبلدين والأولوية لحماية السلم الأهلي

أكد الرئيس العماد اميل لحود، في بيان، “أن العبر التي يمكن استخلاصها ممّا حصل أمس هي الآتية:

أولاً، الحرب على لبنان وإيران على مشارف نهايتها، مع تحقيق انتصار للبلدين.

ثانياً، لن يكون هناك اتفاق إيراني أميركي إن لم يشمل لبنان لجهة وقف إطلاق النار وانسحاب كامل للعدو الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة إعمار ما تدمّر.

ثالثاً، المفاوضات لن تجدي نفعاً في هذه المرحلة، مهما كان شكلها.

رابعاً، على جميع الذين يراهنون على “إسرائيل”، علناً أو ضمناً، التراجع عن ذلك لأنّ رهانهم سيفشل.

واكد لحود: تبقى الأولويّة، أمس واليوم وغداً، لحماية السلم الأهلي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام