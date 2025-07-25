الخميس   
   25 07 2025   
   29 محرم 1447   
   بيروت 01:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حركة حماس : ندعو جميع دول العالم وخاصة الدول الأوروبية والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تحذو حذو فرنسا والاعتراف الكامل بحقوق شعبنا الوطنية وعلى رأسها حقه في العودة وتقرير المصير