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   28 محرم 1447   
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    تحالف أسطول الحرية: فقدان الاتصال بالسفينة حنظلة خلال توجهها لكسر الحصار عن غزة