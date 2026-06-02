نقابة المستشفيات: ‎الاعتداء في محيط مستشفى جبل عامل خرق صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية

استنكرت نقابة المستشفيات في لبنان، الاعتداء الذي وقع في محيط مستشفى جبل عامل، والذي أدى إلى أضرار جسيمة في المبنى وإصابة عدد كبير من الموظفين، بينهم من هو في حالة حرجة.

وأكدت في بيان، ان “ما حصل يشكّل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية التي تحظر استهداف المستشفيات والمؤسسات الصحية في أي ظرف”، مشددة على أن “المستشفيات هي مؤسسات إنسانية بحتة، مهمتها إنقاذ الأرواح ورعاية المرضى والجرحى، ولا يجوز وضع امنها كما والعاملين والمرضى فيها للخطر”.

وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية المختصة “التحرّك الفوري لحماية القطاع الصحي في لبنان وضمان تحييد المستشفيات عن أي أعمال عدوانية”، وحيت ” المستشفيات والعاملين فيها، ولا سيما تلك التي تواصل أداء رسالتها الإنسانية في ظل ظروف بالغة الصعوبة”.

المصدر: اخبار لبنان