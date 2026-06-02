المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: أكثر من 3 آلاف خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3076 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار حتى 31 أيار/مايو 2026، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا واستمرار التدهور الإنساني في القطاع.

وأوضح المكتب، في بيان، أن الخروقات الإسرائيلية المسجلة خلال 232 يوماً من سريان الاتفاق أسفرت عن استشهاد 939 فلسطينياً وإصابة 2889 آخرين، إضافة إلى تسجيل 82 حالة اعتقال.

وأشار البيان إلى أن مستوى الالتزام ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية ظل محدوداً، حيث دخل إلى قطاع غزة 50,636 شاحنة فقط من أصل 139,200 شاحنة كان من المفترض دخولها وفق التفاهمات المعلنة، بنسبة التزام بلغت 36 بالمئة.

كما أفاد بأن عدد المسافرين الذين تمكنوا من مغادرة القطاع بلغ 5,836 مسافراً من أصل 17,800 شخص كان من المقرر سفرهم، بنسبة تنفيذ لم تتجاوز 32 بالمئة.

وفي سياق متصل، قال المكتب الإعلامي إن قوات الاحتلال ارتكبت منذ فجر الإثنين خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، إلى جانب تنفيذ عمليات نسف طالت منازل ومنشآت مدنية في مناطق مختلفة من القطاع.

وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أفادت، الأحد، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة عدد آخر من المدنيين جراء ما وصفته بـ18 خرقاً إسرائيلياً للهدنة، تركزت في محافظتي غزة وخان يونس.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في أحدث إحصائية لها أن عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ارتفع إلى 932 شهيداً، إضافة إلى 2859 مصاباً.

وبحسب البيانات التراكمية للوزارة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فقد ارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 72,941 شهيداً، فيما بلغ عدد المصابين 172,967 شخصاً، وسط استمرار الأزمة الإنسانية وتدهور الأوضاع المعيشية في القطاع.

المصدر: وكالة يونيوز