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   28 محرم 1447   
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    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ سلسلة من الغارات على منطقة المحمودية _ الزغرين _ أطراف سجد ميدون وكذلك بين أنصار والزرارية