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   28 محرم 1447   
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    مجمع ناصر الطبي: ارتفاع عدد الشهداء إلى 8 في إطلاق النار على منتظري المساعدات جنوبي مدينة خان يونس