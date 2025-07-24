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   24 07 2025   
   28 محرم 1447   
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    حماس: ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية وملزمة تُجبر الاحتلال على إدخال المساعدات فورًا دون شروط أو تحكّم وبما يضمن إنقاذ المدنيين من خطر الموت جوعًا وعطشًا