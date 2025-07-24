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مراسل المنار: الصاروخ الثاني من الطائرات المسيرة استهدف ذات المنطقة الحرجية في بلدة بيت ليف بعد نصف ساعة تقريبا من الاستهداف الاول وذلك لمنع فرق الاطفاء من السيطرة على النيران