المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند الساعة 17:00 أمس الخميس تجمّعًا لآليّات وجنود العدوّ عند أطراف بلدة يحمر الشقيف بصلية صاروخيّة