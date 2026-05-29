كهرباء لبنان: تعذر تصليح أضرار القصف على عريض دبين

أفادت مؤسسة “كهرباء لبنان” في بيان، بأن “القصف الذي استهدف منطقة عريض دبين، أدى إلى تعرّض خطوط التوتر العالي بجهد 66 كيلوفولط لأضرار جسيمة، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق مرجعيون وحاصبيا وشبعا والعرقوب، إضافةً إلى انقطاع التغذية عن خطوط الخدمات التي تزوّد محطات مياه الشفّة والمستشفيات”.

وقالت: “في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، يتعذّر على الفرق الفنية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان الوصول إلى موقع الأضرار للكشف عليها وإجراء أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة. وتؤكّد مؤسسة كهرباء لبنان أن الفرق الفنية ستباشر أعمالها فور تحسن الظروف الأمنية وتوافر إمكانية الوصول الآمن إلى المنطقة المتضررة، بما يتيح إعادة التغذية الكهربائية في أسرع وقت”.

وختمت: “ستفيد المؤسسة المواطنين بكافة المستجدات المتعلقة بإصلاح الأعطال وعودة التيار”.