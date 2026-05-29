تود بلانش: الولايات المتحدة ستبذل كل جهدها ليتم تسليمها راؤول كاسترو

قال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تود بلانش إن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لاعتقال الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو لأن التهم الموجهة ضده ليست مجرد استعراض.

وأضاف بلانش في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية: “أما بالنسبة للسيد كاسترو، فمثل أي شخص آخر يُتهم خارج هذا البلد، والهدف هو إحضاره إلى الولايات المتحدة. كيف سنفعل ذلك؟ رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مثال أخير لكننا عادة نقوم بتنفيذ ذلك عبر عمليات الترحيل والتسليم. يتم تنفيذ ذلك مع شركائنا الدوليين لم نوجه هذه التهمة من باب الاستعراض وسنبذل قصارى جهدنا لإحضاره إلى هنا”.

في 20 ايار / مايو، وجهت الولايات المتحدة اتهامات ضد الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو وآخرين بالتآمر لاغتيال أمريكيين.

وصرح الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بأن التهم الموجهة إلى كاسترو تفتقر إلى أساس قانوني، وهي تهدف إلى تبرير العدوان العسكري على الجزيرة (كوبا).

في الأشهر الأخيرة، صعّدت واشنطن ضغوطها السياسية والاقتصادية على كوبا. ففي يناير الماضي، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يُجيز فرض رسوم جمركية على الواردات من الدول التي تصدر النفط والوقود إلى كوبا، وأعلن حالة الطوارئ بدعوى وجود تهديد كوبي للأمن القومي الأمريكي.

وقد فاقم هذا الإجراء أزمة نقص الوقود في الجزيرة، ما أثّر سلبا على توليد الكهرباء والنقل وإنتاج الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية