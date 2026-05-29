الخارجية الروسية: موسكو وحدها تمتلك أسطول كاسحات جليد نووية تسمح باستغلال القطب الشمالي بالكامل

قال فلاديسلاف ماسلينيكوف، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا وحدها تمتلك أسطول كاسحات الجليد النووية اللازم للتطوير الكامل لمنطقة القطب الشمالي.

وأضاف الدبلوماسي في حديث لصحيفة إزفيستيا: “لا أحد غيرنا يمتلك أسطولا من كاسحات الجليد النووية، وبدونها، كما يعلم الجميع، فإن التنمية الكاملة للقطب الشمالي أمر مستحيل”.

وأشار ماسلينيكوف إلى أن روسيا تمتلك أكبر مساحة من الأراضي القطبية الشمالية، وقد راكم العلماء الروس خبرة فريدة في استكشافها ويمتلكون أحدث الخبرات التكنولوجية.

ونوه ماسلينيكوف بأنه في هذا الصدد، ليس من المستغرب أن يقول الخبراء الغربيون إنه بدون بيانات الرصد من روسيا، فإن تطوير نماذج تنبؤ دقيقة في القطب الشمالي أصبح أكثر صعوبة.

وكان مدير عام شركة روساتوم، أليكسي ليخاتشيوف قد صرح بأن كاسحات الجليد النووية الروسية حسّنت بشكل جذري تقديم الخدمات اللوجستية في القطب الشمالي. وأوضح أن غالبية البضائع التي نُقلت عبر طريق بحر الشمال في عام 2025، والبالغة 37 مليون طن، نُقلت بواسطة ثماني كاسحات جليد تابعة للأسطول النووي الروسي.

وتعد روسيا الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك وتصنع أسطولا من كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية، إلى جانب أسطول ضخم من الكاسحات التقليدية العاملة بالديزل. يبلغ إجمالي الأسطول الروسي أكثر من 40 كاسحة جليد عاملة (منها 8 كاسحات نووية نشطة).

المصدر: روسيا اليوم